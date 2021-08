Bitcoin per pagare il biglietto del cinema, AMC dà il via alla rivoluzione

AMC è la più grande catena di multisala degli Stati Uniti e presto accetterà i pagamenti in Bitcoin. AMC negli USA gestisce oltre 2.000 cinema, per un totale di quasi 8.000 schermi. Lo stesso gruppo in Europa opera anche le catene Uci Cinema.

“Negli ultimi sei mesi ho dovuto imparare più cose sulla blockchain e sulle criptovalute di quante ne avessi imparate nel decennio precedente”, ha detto Adam Aron, CEO del Gruppo AMC. Si inizia con la possibilità di acquistare i biglietti pagando in Bitcoin e altre criptovalute, ma Aron non esclude di guardare con molto interesse ad altre “possibili iniziative di business”. Che in futuro il cinema voglia emettere un proprio token? Non è da escludere e non sarebbe nemmeno la prima azienda mainstream ad esplorare questa ipotesi.

Di AMC si è parlato particolarmente ad inizio del 2021. Le azioni dell’azienda facevano parte del cosiddetto gruppo di ‘meme stock’, le azioni su cui una serie di community di internet – WSB di Reddit su tutte – ha scelto di puntare contro ogni pronostico degli investitori più navigati.

AMC accetterà i pagamenti in Bitcoin in tutti i suoi multisala statunitensi. Contestualmente, l’azienda aprirà le porte ai pagamenti via Apple Pay e Google Pay.