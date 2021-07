Amazon assume uno specialista di blockchain e criptovalute, il mercato ringrazia

Cercasi esperto di blockchain e valute digitali. Amazon pubblica un’offerta di lavoro, manifestando un interesse per il settore crypto. La notizia non è passata inosservata e il mercato delle criptovalute è tornato a respirare dopo mesi di agonia.

La nuova figura professionale entrerebbe a far parte del team che si occupa dei pagamenti. Il nuovo assunto sarà incaricato di sviluppare la strategia di Amazon per quanto riguarda le valute digitali e la blockchain. Dovrà, in altre parole, costruire una vera e propria roadmap delle iniziative e dei prodotti di Amazon legati a questi due aspetti.

Il fatto che Amazon mostri un interesse per il settore delle criptovalute, di per sé, non implicherebbe necessariamente che il colosso voglia presentare prodotto o servizi nell’immediato futuro. Eppure le dichiarazioni di Amazon non lasciano spazio a grandi dubbi:

Siamo ispirati dalle recenti innovazioni nello spazio delle criptovalute, vogliamo esplorare cosa tutto questo potrebbe significare per Amazon. Crediamo che il futuro poggerà su nuove tecnologie in grado di offrire pagamenti moderni, veloci e privi di costi. Vogliamo offrire questo futuro ai clienti di Amazon il prima possibile

ha detto un portavoce della compagnia.

Nel 2017 l’attuale CEO di Amazon, Andy Jassy, aveva spiegato che l’azienda non era al lavoro sulle tecnologie incentrate sulla blockchain, ma che stava guardando con estremo interesse gli sviluppi del settore. Come a dire: “mai dire mai”. E, infatti, si è visto.