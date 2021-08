Dune: i character video italiani dei personaggi protagonisti di Casa Atreides

Warner Bros. Italia ha rilasciato la versione italiana dei character video di Casa Atreides per l'atteso Dune di Denis Villeneuve.

15—Ago—2021 / 10:22 AM

Ecco doppiati anche in italiano gli interessanti character video di Dune che avevamo già visto in inglese qualche giorno fa: Paul, Leto, Jessica, Gurney e Duncan si mostrano in questa nuova forma promozionale che potrebbe facilmente prendere piede.

Il film di fantascienza, tratto dalla saga letteraria di Frank Herbert, vanta un cast ricchissimo: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Questa la sinossi del film:

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.

