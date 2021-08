What we do in the Shadows 3: il trailer della terza stagione della serie FX

FX ha diffuso il trailer di What we do in the Shadows 3, la terza stagione della serie tratta dal lungometraggio di Taika Waititi.

Dopo il teaser di presentazione è arrivato online anche il trailer ufficiale di What we do in the Shadows 3, la terza stagione della serie di FX che verrà lanciata il 2 settembre. Commedia e suggestioni horror si mischiano in questo nuovo filmato.

Ecco il trailer di What we do in the Shadows 3.

Al centro del telefilm ci sono le vicende di quattro vampiri che vivono insieme a Staten Island, a New York. Questa è la sinossi di What we do in the Shadows 3, comunicata assieme alla notizia riguardante la data d’uscita degli episodi: