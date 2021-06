What we do in the Shadows 3 uscirà a settembre, rivelata la sinossi

What we do in the Shadows 3 arriverà su FX a settembre, e, nel frattempo, è stata rivelata anche la sinossi della terza stagione.

FX ha comunicato che What we do in the Shadows 3 arriverà a settembre, precisamente il 2 settembre, ma ha anche divulgato la sinossi che sarà al centro delle nuove puntate. Ricordiamo che la serie è tratta da un film realizzato da Taika Waititi, e che i protagonisti della serie TV sono Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén e Mark Proksch.

Al centro del telefilm ci sono le vicende di quattro vampiri che vivono insieme a Staten Island, a New York. Questa è la sinossi di What we do in the Shadows 3, comunicata assieme alla notizia riguardante la data d’uscita degli episodi: