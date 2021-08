Motorola Razr si aggiorna, arriva Android 11 sul pieghevole

Il mercato ha recentemente riportato il suo focus sugli smartphone pieghevoli, principalmente grazie al nuovo evento Samsung Unpacked che ci ha fornito nuovi dettagli relativi ai prossimi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, nuovi gioiellini della compagnia che abbiamo approfondito nell’articolo che trovate qui. Anche un’altra compagnia ha però deciso di risvegliare le potenzialità del proprio dispositivo pieghevole, parliamo proprio di Motorola.

Gli utenti potrebbero aver perso di vista il device in questione per via di un supporto non particolarmente pregno di novità, sin da quando questo è arrivato nel 2019. Tuttavia, proprio in seguito alle novità fornite da Samsung, la compagnia ha deciso di aggiornare il suo Motorola pieghevole ad Android 11, come riportato da Droid-Life e ripreso sulle pagine di The Verge. Nonostante si tratti di una buona notizia per chi possiede lo smartphone, parliamo di un sistema ormai vecchio di molteplici mesi, che infatti è arrivato nei Pixel a settembre del 2020, e giunge quasi in prossimità del debutto di Android 12.

L’azienda ha confermato per diversi suoi dispositivi supporto per almeno due anni, e per alcuni high-end è stato annunciato almeno un singolo grosso update del sistema operativo. La buona notizia è che il nuovo aggiornamento del pieghevole è il secondo grosso update fornitoci, ed è quindi una sorpresa particolarmente gradita, anche se per certi versi quasi dovuta visto il costo con cui il device è arrivato al day one, presentandosi come un top di gamma pieno di potenzialità.

Non sappiamo se all’effettivo, quando Android 12 arriverà finalmente sul mercato, anche questo verrà finalmente integrato all’interno del pieghevole, e restiamo quindi in attesa di novità dalla compagnia per scoprire come questa supporterà il suo device nel corso dei prossimi anni, o se deciderà di fermare le novità a due anni dal day one offrendo solamente il “minimo” che ha garantito.