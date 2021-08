Samsung Galaxy A52s in arrivo con un nuovo SoC?

Il Samsung Galaxy A52 è ufficialmente arrivato sul mercato da poco tempo, e sembra ormai confermato che la compagnia sia pronta a innovare il dispositivo grazie a una nuova versione migliorata, che presenterà maggiori potenzialità per quel che concerne le performance e la velocità. Come spiegato sulle pagine di WinFuture, e ripreso da Android Police, il prossimo device avrà infatti un SoC nuovo di zecca, ovvero il Qualcomm Snapdragon 778G, che dovrebbe migliorare sensibilmente la potenza del gioiellino.

Il Samsung Galaxy A52 presentava infatti un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, pronto a essere superato dalla nuova scelta orientativamente del 35%, un ottimo risultato. Non troviamo in questo caso ulteriori differenze, e si parla infatti per il resto di un dispositivo pressoché identico, che apparentemente verrà reso disponibile colorazioni nera, verde, blu e viola.

Come il suo fratellino più piccolo, il Samsung Galaxy A52s dovrebbe offrire uno schermo OLED con 120 Hz di refresh rate, e il solito setup formato da 4 camera e la certificazione IP67. A chiudere il setup pare ci siano la OneUi 3.1 basata su Android 11, come anche una batteria da 4.500mAh.

Nonostante non ci siano ancora delle conferme ufficiali, sembra ormai certo che il nuovo Samsung Galaxy A52s verrà lanciato entro il mese di agosto 2021, di conseguenza proprio nel corso dei prossimi giorni. Il prezzo di lancio non è stato dichiarato, ma pare che ci troveremo a confrontarci con un dispositivo che costerà all’incirca 450€. Speriamo ovviamente che Samsung possa fornirci ottime notizie in tal senso quando provvederà a svelare al mondo il nuovo prodotto e si preparerà all’imminente lancio.

