Black Shark 5 sarà il nuovo smartphone Xiaomi con Snapdragon 888+?

Xiaomi ha recentemente presentato il suo nuovo Mi Mix 4, riportando in vita la sua ottima serie e inserendo all’interno del dispositivo il nuovo Snapdragon 888+, un vero mostro per quanto riguarda le performance. Sembra però che la compagnia sia già pronta per rincarare la dose, e presentare al mondo il suo nuovo Black Shark 5 con questo dettaglio in comune, come recentemente emerso da un leak.

L’informazione è arrivata su Weibo da parte del noto leaker Digital Chat Station, che molto spesso si occupa di anticipare informazioni chiave con diverse chicche. Nonostante si tratti di una fonte alquanto affidabile, non abbiamo ancora l’ufficialità del tutto, ed è bene prendere quindi la questione con cautela fino a che Xiaomi non ci parlerà in prima persona del nuovo gioiellino della serie Black Shark, il quale speriamo non sia lontano.

Come spiegato dal tipster, sembra che il nuovo Black Shark 5 sia pronto per arrivare con uno Snapdragon 888+ anche in questo caso, nonché con supporto alla ricarica veloce da 100W. Gli ultimi gioiellini della serie targata Xiaomi sono a dirla tutta giunti sul mercato da poco tempo, e non è tra l’altro detto che si tratti di una re-release migliorata del Black Shark 4 Pro, con ulteriori dettagli di cui non siamo ancora a conoscenza.

Speriamo ovviamente che l’azienda possa presto illuminarci sulla sua serie con ottima qualità prezzo e molte feature, ma c’è da dire che per il momento tutto tace e che l’evento appena arrivato non ha minimamente approfondito la questione. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo parlato in maniera approfondita del nuovo Mi Mix 4, che come accennato condividerebbe il SoC con il nuovo Black Shark, potete trovare tutti il dettagli sul device nel testo accessibile da questo link.