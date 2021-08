Windows 11: si aggiornano Calcolatrice, Mail, Strumento di Cattura e Calendario

Come riportato da parte di The Verge, il nuovo Windows 11 presenterà delle versioni aggiornate dei programmi Calcolatrice, Mail, Strumento di Cattura e Calendario.

Sono passate ormai settimane da quando Microsoft ha ufficialmente presentato al mondo il suo nuovo sistema operativo Windows 11, pronto a elevare all’ennesima potenza le potenzialità del predecessore, installato su moltissimi PC ed essenziale per la vita di tutti i giorni di molte persone. A essere importante non è però solamente l’OS in sé per sé, dato che questo include moltissimi programmi davvero a tratti essenziali, che la casa di Redmond sta avendo cura di aggiornare a dovere prima del debutto dell’aggiornamento in questione.

Gli insider hanno ormai messo da diverso tempo le mani su Windows 11, e stanno già provando alcune nuove funzionalità che per tutti gli utenti arriveranno solamente al day one. Fra queste, rientrano anche le nuove versioni dei programmi che fanno parte di Windows ormai da anni, come ad esempio Calcolatrice, Mail, Strumento di Cattura e Calendario. Come riportato sulle pagine di The Verge, gli stessi sono stati tutti e 4 aggiornati con novità, al fine nello specifico di somigliare maggiormente a tutti gli altri che comporranno la lineup del nuovo OS.

I nuovi update sono infatti nella maggior parte dei casi solamente grafici, e non ci sono quindi delle vere e proprie nuove funzionalità chiave da tenere d’occhio per tutti gli utenti che usano giornalmente i software in questione, anche se è importante notare come Microsoft si stia prendendo cura di questi. Non è infatti escluso che in prossimità del debutto arrivino degli update più corposi per il tutto, atti anche a migliorare le potenzialità dei programmi che puntano a rendere Windows completo.

