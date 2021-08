Windows 11 rinfrescherà il design di Paint e Foto

Come confermato ufficialmente, al debutto di Windows 11 avremo modo di confrontarci con un design diverso per le app ormai immancabili del sistema Paint e Foto.

Microsoft lavora ormai da tempo per migliorare l’esperienza definitiva che gli utenti troveranno all’interno del nuovo sistema Windows 11, di cui non conosciamo ancora una data d’uscita precisa ma che sembra potrò giungere nei nostri PC entro la fine dell’anno. Questa volta, dei nuovi dettagli sono arrivati per quel che concerne i cambiamenti dedicati a due determinate applicazioni, ormai iconiche nell’ecosistema di Windows e particolarmente utili, ovvero Paint e Foto.

La casa di Redmond sta lavorando per rinfrescare il design delle app al fine di renderle più omogenee con le animazioni e grafiche della nuova interfaccia di Windows 11. Queste non sono certamente le prime, visto che Microsoft sta già piano piano confermando nel corso delle settimane che ci separano dal lancio alcune delle app che ha deciso di rinnovare per lo stesso fine.

Parlando di Paint, gli sviluppatori hanno deciso di rendere la barra degli strumenti più semplice, attraverso un design maggiormente fluido, che conterrà i soliti pulsanti. Stando a quello che sappiamo per ora infatti, il che potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi, si tratta di update legati solamente alla grafica, e non è di conseguenza previsto il debutto di ulteriori funzionalità.

Abbiamo un discorso leggermente diverso per Foto, che ha ricevuto un update grafico e risulta più produttivo. Gli strumenti per l’editing sono adesso nella parte superiore del piano di lavoro, ma scopriremo dettagli più precisi non appena l’app verrà resa ufficialmente disponibile per chi sta attualmente testando Windows 11.

Restiamo per il momento in attesa di scoprire quando il debutto arriverà, il che potrebbe essere confermato presto da parte di Microsoft in seguito a una dichiarazione della compagnia, considerando che Intel potrebbe essersi fatta sfuggire la finestra di lancio rilasciando un nuovo update non molto tempo fa.