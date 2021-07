Windows 11: Intel ha svelato quando uscirà l’OS di Microsoft?

Nonostante siano attualmente moltissime le informazioni presentate da Microsoft per il suo nuovo Windows 11, non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per il nuovo OS, che tuttavia potrebbe arrivare nelle case dei consumatori prima di quanto immaginiamo, addirittura nel giro di all’incirca un totale di 3 mesi, come leakato per errore da parte di una major del settore.

In seguito all’annuncio dei nuovi driver di Intel, fra le novità è saltata fuori una possibile finestra di lancio per Windows 11 nella sezione dedicata al supporto per i vari sistemi operativi. Si tratta di ottobre del 2021, ed è particolarmente strano che a distanza di giorni l’azienda leader nel settore delle CPU non abbia ancora rimosso l’informazione, dettaglio che può essere considerato come conferma del semplice placeholder.

C’è da specificare che non è da escludere un errore tra l’altro un errore della fonte stessa, e che non si tratta ancora di informazioni ufficiali da prendere per vere. Tuttavia, Microsoft potrebbe davvero stupirci nel corso delle prossime settimane confermato ottobre 2021 come finestra di lancio per il proprio sistema operativo, aggiungendo magari una data più precisa a cui fare affidamento.

Per tutte le novità sui nuovi driver annunciati dall’azienda, confermati nello stesso documenti in cui si evince la possibile finestra di lancio di Windows 11, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, potete accedervi attraverso questo link.

Per tutti i dettagli confermati da Microsoft durante la presentazione del nuovo OS, vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutte le novità in merito, che potete consultare qui per scoprire cosa ci attenderà con l’arrivo del nuovo update.

Restiamo per il momento di novità da parte di Microsoft, sempre che Intel non intenda fornire una dichiarazione in merito all’informazione trapelata sul suo documento ufficiale per smentire o confermare l’indiscrezione.