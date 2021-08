Venom – La furia di Carnage: rimandata l’uscita nei cinema americani

Piccola posticipo in vista per Venom – La furia di Carnage, sequel del film con Tom Hardy, che arriverà nei cinema americani il 15 ottobre e non più il 24 settembre.

Sony Pictures Entertainment ha deciso di prendersi un mesetto di tempo in più per lanciare Venom – La furia di Carnage nei cinema: la variante Delta del COVID-19 sta dilagando più del previsto negli Stati Uniti e la major vuole lanciare il film in tutta sicurezza e quando potrà massimizzarne gli incassi.

La nuova data, su suolo nordamericano, è ora quella del 15 ottobre, a dispetto di quella precedente che voleva il film nelle sale già il 24 settembre. Non sono stati comunicati cambi di date in altri mercati: in Italia siamo ancora a un generico “autunno” come periodo di massima.

Nel cast della pellicola diretta da Andy Serkis anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi.

Leggi anche: