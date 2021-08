Padre Pio: Shia LaBeouf interpreterà il santo nel nuovo film di Abel Ferrara

Abel Ferrara, noto regista di cinema d’autore, ha in programma un biopic su uno dei santi più noti dell’iconografia cristiana moderna: Padre Pio da Pietralcina, al secolo Francesco Forgione, arcinoto in tutta Italia (e in special modo al sud) ma non altrettanto, temiamo, all’estero. Se già il tema della pellicola è singolare, ancora di più è la scelta dell’interprete principale: nientemeno che lo Shia LaBeouf di Transformers, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e Nymphomaniac.

Nella pellicola, LaBeouf interpreterebbe il santo da giovane, negli anni della Prima Guerra Mondiale.

Stiamo creando un film su Padre Pio, un monaco pugliese. La storia è ambientata in Italia, subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Ora è un santo, aveva le stigmate. È stato anche nel mezzo di un periodo politico molto difficile della storia mondiale. Era davvero giovane prima di diventare santo (sic), quindi Shia lo interpreterà da giovane.

Il film dovrebbe vedere anche la presenza del collaboratore e amico storico di Ferrara, Willem Dafoe, e le riprese dovrebbero cominciare a Ottobre, in location pugliesi e con una produzione più grande della media di quelle solite del regista.

