Galaxy Z Flip 3: Samsung spiega perché non ha una fotocamera sotto al display

Nella giornata di ieri, Samsung ha illustrato le potenzialità dei nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (trovate a questo link il nostro approfondimento completo), mostrando finalmente al mondo i dispositivi dopo i molti leak e parlando in maniera precisa delle specifiche e delle loro feature. Mentre però il Samsung Galaxy Fold 3 è risultato “più fortunato”, il Z Flip 3 non ha avuto lo stesso destino, e la compagnia ha infatti confermato di non aver scelto l’aggiunta di una fotocamera sotto al display.

L’azienda, come riportato sulle pagine di SamMobile e ripreso da Gizmochina, ha spiegato in maniera approfondita la mancanza in questione, chiarendo una volta per tutte le motivazioni che l’hanno portata a non includere la fotocamera. All’effettivo, il Z Fold 3 sembra appositamente realizzato per offrire una fotocamera sotto al display, grazie in particolar modo al suo display particolarmente grande da 7,6 pollici.

I portavoce di Samsung hanno anche spiegato che i selfie sono particolarmente importanti per quanto concerne il Z Flip 3, e che di conseguenza hanno scelto una camera da 10 MP punch-hole, ritenendo forse la prima generazione della propria tecnologia non ancora pronta per il dispositivo in questione.

Probabilmente, quando Samsung avrà modo di raccogliere il feedback che riceverà con il debutto dei suoi nuovi pieghevoli, potrà decidere in futuro di inserire la fotocamera in questione all’interno di un maggior numero di dispositivi. Non è di conseguenza detto che la tecnologia non migliori al punto da regalarci un possibile Samsung Galazy Z Fold 4 con questo tipo di comparto foto e video. Per il momento quindi, gli utenti dovranno accontentarsi del risultato attuale, che in ogni caso è stato pensato proprio per migliorare le potenzialità dei selfie del dispositivo, e potrà quindi accontentare molti fan che scatteranno foto con la fotocamera interna.