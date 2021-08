WhatsApp: arriva in beta lo spostamento delle chat fra Android e Apple

Succede da ormai moltissimo tempo che gli utenti debbano ricorrere a programmi di terze parti al fine di spostare le proprie chat di WhatsApp da sistemi iOS a device Android, in quanto fino a oggi l’app di messaggistica non permetteva la feature in questione. Finalmente, dopo che la feature è partita in beta, la compagnia ha confermato l’inizio della disponibilità per la novità in questione, che adesso sta iniziando ad arrivare negli smartphone degli utenti

La lieta notizia è arrivata durante l’evento Samsung Unpacked, in cui abbiamo avuto modo di ammirare moltissimi ulteriori annunci legati al mondo della tecnologia, fra cui anche i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (potete accedere qui per leggere il nostro approfondimento sui nuovi dispositivi). La feature è arrivata in seguito a dei test nel corso delle scorse settimane, durante le quali è stato dichiarato che per via della crittografia end-to-end, che ha richiesto lavoro aggiuntivo al fine di rendere tutto funzionante per gli utenti.

Come spiegato, saranno prima i telefoni Android a ricevere la feature in questione, proprio i Samsung, e avranno modo di trasferire le chat da qualunque dispositivo Apple a uno Samsung. Il trasferimento in questione non si limita però solamente ai messaggi di testo, dato che l’app permetterà lo spostamento anche di foto, video e messaggi vocali.

Attualmente, non è purtroppo ancora chiaro quando finalmente la funzionalità verrà resa anche per gli altri dispositivi Android e per iOS, e restiamo di conseguenza in attesa di risposte ufficiali da parte di Facebook per quel che concerne il lancio globale della feature. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo parlato delle nuove emoji dedicate all’app di messaggistica su Android, lo trovate a questo link.