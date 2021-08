WhatsApp: in arrivo nuove emoji per Android

Anche questa volta, un aggiornamento minore di WhatsApp punta a rendere l’applicazione più all’ultimo grido per un particolare dettaglio, che questa volta è dedicato agli utenti che utilizzano l’applicazione su sistemi Android in beta. Si tratta nello specifico, come riportato sulle pagine di WABetainfo, dell’update 2.21.16.10, il quale integra all’interno del software – assieme alle mille possibilità già presenti – moltissime nuove emoji arrivate direttamente da iOS 14.5 dopo diversi giorni dal debutto dell’update.

Come potete vedere nel post, si tratta di una serie di aggiunte precedentemente arrivate per i sistemi di Apple, e riprese al fine di poter essere utilizzati anche all’infuori dei sistemi dell’azienda di Cupertino. Dopo le prime 3 particolari faccine, e le due varianti dei cuori, abbiamo poi a che fare con moltissimi volti e coppie, adatti per essere utilizzati su misura per ogni utente. Vi ricordiamo che utilizzare il tutto serve partecipare, almeno per il momento, al programma beta.

Trovate qui di seguito il Tweet di Emojipedia in questione, grazie al quale potete ammirare tutte le emoji in questione nell’immagine con particolare facilità:

📲 iOS 14.5 is out now with these new emojis https://t.co/Z9Tr0ZfMKp pic.twitter.com/ug5S0pwYwq — Emojipedia (@Emojipedia) April 26, 2021

Non si tratta quindi di un grosso update, quanto più di un’interessante funzionalità che alcuni utenti potranno sfruttare al meglio nel caso in cui gradiscano qualcuna delle emoji presentate. Speriamo ovviamente che l’applicazione continui a supportare sempre più funzionalità all’infuori degli aggiornamenti più piccoli. Per fortuna, non mancano anche interessanti aggiunte che puntano a rivoluzionare interamente – o in parte – l’app di messaggistica, la quale offre sempre più possibilità alla sua enorme community giorno dopo giorno.

Proprio recentemente, WhatsApp ha finalmente introdotto i video e le foto che grazie a un’opzione scompaiono automaticamente dopo essere stati visualizzati dagli interlocutori. Vi abbiamo parlato in maniera approfondita della questione, spiegandovi anche tutti i dettagli sul nuovo sistema, all’interno dell’articolo che potete consultare al seguente link.