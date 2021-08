WhatsApp: arrivano foto e video che si visualizzano una volta sola per poi scomparire

WhatsApp introduce per tutti le foto e video che si possono visualizzare una volta sola, per poi scomparire. Funziona in modo simile a Snapchat.

WhatsApp ha ufficialmente introdotto i contenuti effimeri, ossia foto e video che – una volta condivisi in chat con un amico – possono essere visualizzati una sola volta, dopodiché non saranno più visibili. La novità è arrivata oggi con un aggiornamento lato server, il roll-out è globale e dovrebbe quindi essere disponibile per tutti gli utenti che hanno installato l’ultima versione dell’app, senza bisogno di ulteriori passaggi.

Attivare l’autodistruzione di foto e video è piuttosto semplice. È sufficiente scegliere l’immagine da inviare – o scattarne una sul momento – e quindi premere l’apposita icona prima dell’invio. Si trova proprio affianco al tasto d’invio e raffigura un “1” racchiuso all’interno di un semicerchio, proprio per evidenziare che il contenuto potrà essere condiviso una sola volta. Una volta selezionata, l’icona si illuminerà.

Una volta che il destinatario riproduce il contenuto, questo verrà indicato all’interno della chat. Al posto del logo dei contenuti che si visualizzano una volta sola verrà mostrata la dicitura “Messaggio aperto”

WhatsApp ha spiegato alcuni possibili esempi d’utilizzo della nuova feature. Ad esempio si può usare per condividere informazioni sensibili, come un post-it con le credenziali d’accesso del WiFi. In questo modo, una volta che il nostro amico o parente farà il login, l’immagine verrà cancellata senza che possa finire nelle mani sbagliate. Ad ogni modo, WhatsApp invita ad un minimo di prudenza, dato che nulla vieta di fare screenshot.