MacBook Air mini LED: “arrivano nel 2022 e avranno colori diversi”, dice Ming-Chi Kuo

Si torna a parlare della prossima generazione di MacBook Air con schermo Mini Led, la stessa tecnologia già vista sul nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. Secondo Ming-Chi Kuo, prolifico analista specializzato proprio nei prodotti della mela morsicata, la nuova versione del laptop dovrebbe arrivare entro la prima metà del 2022.

Non solo avrà un display con tecnologia Mini Led, ma sarà anche disponibile in diversi colori — proprio come la nuova linea di iMac con M1, presentata lo scorso aprile.

Quanto all’attuale MacBook Air, che già monta il chip M1, Ming-Chi Kuo delinea due possibili scenari. 1) il nuovo MacBook Air Mini LED sostituirà completamente l’attuale generazione, che uscirà di produzione 2) il nuovo MacBook Air Mini LED non sostituirà ma affiancherà l’attuale generazione, che continuerà ad essere in produzione. Il nuovo laptop andrebbe a posizionarsi come una versione high-end dell’hardware già esistente. Quanto allo schermo, la produzione dovrebbe venire affidata a BOE e, in misura minore, ad LG.

Un precedente report, sempre a cura di Kuo, riteneva estremamente probabile che Apple nel corso del prossimo biennio intenda portare la tecnologia Mini-LED su tutti i suoi prodotti di punta. Il nuovo display arriverebbe quindi non solo sui laptop di Apple, ma anche sull’iPad Pro da 11 pollici, dove oggi è assente.