iPad Pro 12,9 Mini-Led: un utente lo riceve in anticipo, i primi video in assoluto

L'iPad Pro da 12,9 pollici si mostra nei primi video in assoluto. Un cliente riceve il tablet in anticipo, in barba ad ogni embargo.

Il nuovo iPad Pro 12,9 con chip M1 si mostra in una serie di video showcase. Sono i primi video in assoluto a venire pubblicati online, banalmente perché il tablet in questione non è stato inviato alla stampa ma ad un normale utente. In estremo anticipo rispetto alla tabella di marcia originale. Tutti i giornalisti che hanno ricevuto il tablet in anteprima sono sotto strettissimo embargo.

Il fortunato cliente, che su Reddit si fa chiamare PeterDragon50, ha elogiato molto il nuovo mini-LED Liquid Retina XDR display del nuovo iPad Pro da 12,9 pollici.

Dà la sensazione di essere un OLED con la calibrazione dei colori curata da Apple. È meraviglioso.

ha detto.

Grazie ai video pubblicati dall’utente possiamo iniziare a farci una nostra opinione, anche se ovviamente la qualità dell’immagine è mediata da uno smartphone e potrebbe essere difficile carpire da questi video l’effettiva qualità del Mini-Led.

Nel frattempo, i primi benchmark hanno premiato i nuovi iPad Pro con chip M1. Sono oltre il 50% più potenti della vecchia generazione e possono sedersi tranquillamente allo stesso tavolo dei nuovi Mac, anche se ci sono dei dubbi sul potenziale di questa potenza cruda una volta inscatolato all’interno di iPadOS.

In secondo luogo, l’utente di questa news è stato così fortunato da ricevere il suo iPad in anticipo, ma attenzione: i dirigenti di Apple hanno già fatto intendere che in futuro potrebbero esserci forti ritardi. Nemmeno la mela morsicata è immune alla crisi dei chip.