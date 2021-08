Twitch comunicherà i ban contro gli streamer con maggiore trasparenza

Twitch cambierà le modalità con le quali comunica i ban agli streamer. Ogni volta che uno streamer riceverà un provvedimento, la piattaforma specificherà espressamente il nome e la data della live incriminata, oltre che le policy che sono state violate.

Oggi pressoché ogni piattaforma tech è afflitta da un grave problema di trasparenza. Non è quasi mai semplice capire con precisione le ragioni dietro ai ban. Spesso può accadere che i provvedimenti sembrino sproporzionati rispetto alla violazione, se non addirittura arbitrari e frutto di una valutazione errata. Ma anche in questo caso, le modalità per fare ricorso – ammesso che ci siano, e non è scontato – sono spesso farraginose e frustranti. È un problema che su Twitch e YouTube diventa ancora più grave, dato che sono la principale fonte di entrate di moltissimi content creator che hanno fondato la loro carriera sulle opportunità di monetizzazione garantite dalle due piattaforme.

È un tema che in Italia è stato discusso in più occasioni e che ha assunto particolare importanza dopo un’iniziativa di alcuni streamer dello scorso dicembre, quando era stato organizzato uno sciopero contro le modalità scelte da Twitch per bannare un loro collega.

La decisione di Twitch di rivedere le sue politiche di comunicazione è sicuramente una notizia positiva, ma come sottolinea il magazine The Verge, non è ancora sufficiente. Twitch dovrebbe fornire una descrizione dettagliata e specifica del comportamento che ha portato al provvedimento contro lo streamer e sembra che questo non avverrà nemmeno dopo il cambiamento appena annunciato.

Se in passato Twitch comunicava esclusivamente la policy violata senza fornire altri dettagli utili per contestualizzare il provvedimento, ora la piattaforma indicherà con precisione anche la data e il titolo della live dove sarebbe avvenuta la violazione del regolamento.

Vale la pena di sottolineare che la maggior parte delle live durano anche diverse ore, così per un content creator potrebbe risultare tutt’ora difficile individuare quale condotta gli sia costata la sanzione.