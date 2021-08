La Lamborghini Countach sta per tornare, ma questa volta in versione ibrida

Il Toro di Sant’Agata annuncia un grande ritorno: la Lamborghini Countach verrà ufficialmente riproposta in una inedita versione ibrida, confermando il grande interesse delle case automobilistiche per le commistioni tra passato e futuro elettrico.

Proprio in questi giorni verrà celebrato il 50esimo anniversario dalla presentazione del primo prototipo della Countach. Lamborghini per il momento si è limitata a presentare un intrigante teaser del ritorno della vettura. I dettagli dell’iniziativa sono ancora limitati.

recita la didascalia che accompagna il teaser condiviso da Lamborghini.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe

— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021