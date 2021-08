iOS 15: Apple invita a partecipare alla beta

Quasi in cerca di aiuto per scoprire cosa sarà migliorabile all'interno del nuovo iOS 15 targato Apple, l'azienda sta invitando gli insider a provare le novità.

Sembra che i test relativi ad iOS 15 vadano a gonfie vele, e che Apple sia entusiasta nel voler condividere con i propri insider tutte le novità a cui ha lavorato nel corso degli ultimi mesi, permettendo anche a questi di lasciare il proprio feedback testando i miglioramenti. Prima dell’arrivo della beta 5 di iOS 15 infatti, che dovrebbe presentarsi già nel corso della prossima settimana, l’azienda ha infatti “invitato” gli insider con un messaggio, ricordando le possibilità che questi hanno per interagire con la compagnia al fine di migliorare il risultato finale del sistema. Trovate il testo in questione tradotto qui di seguito:

Le beta pubbliche di iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 e watchOS 8 sono ora disponibili. Come membro dell’Apple Beta Software Program puoi aiutare la formazione dei nuovi software di Apple testando prima dell’uscita le versioni e comunicandoci quello che ne pensi.

Speriamo ovviamente che l’invito venga accettato da molti membri della community, e che il nuovo OS possa arrivare in forma smagliante al debutto.

Restiamo ancora in attesa di scoprire quando finalmente il nuovo aggiornamento verrà pubblicato e reso di conseguenza disponibile per tutti gli utenti che non vedono l’ora di aggiornare il proprio smartphone dell’azienda di Cupertino, integrando all’interno del sistema tutte le novità e i miglioramenti annunciati fino a oggi. Speriamo che Apple ci fornisca presto informazioni in merito, magari nel presunto evento che – rispettando la tradizione – potrebbe essere tenuto nel mese di settembre.

Vi abbiamo recentemente parlato della versione iOS 14.8 che potrebbe arrivare prima del nuovo grosso update per tutti gli utenti, come è stato scoperto con del codice trovato all’interno di Xcode. Prima di lasciarvi ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento sulla questione, a cui potete accedere semplicemente accedendo al seguente link.