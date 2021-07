iPhone 13: presentazione a settembre, ancora una volta senza pubblico in sala

Per il secondo anno di fila, la presentazione dei nuovi iPhone sarà virtuale e senza pubblico in sala. A dirlo è il giornalista Mark Gurman.

Non dovrebbero esserci sorprese: Apple manterrà la tradizione, presentando i suoi nuovi iPhone 13 a settembre. In queste ore si dà per possibile la data 14 settembre. L’anno scorso la pandemia aveva imposto uno slittamento di un mese rispetto al solito appuntamento, ma stando a Bloomberg quest’anno l’anomalia non si ripeterà.

Apple – stando ai rumor più accreditati – presenterà un totale di quattro smartphone. Sono i nuovi iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Nonostante le vendite deludenti dell’iPhone 12 Mini, sembra che il form-factor più compatto di Apple resisterà per almeno un’altra generazione, mentre – allo stato attuale – sembra plausibile che la linea verrà cancellata completamente nel 2022.

I nuovi iPhone non dovrebbero introdurre grosse novità rispetto alla generazione attuale. Si parla di un design molto simile, con l’eccezione di un modulo della fotocamera leggermente più spesso.

La presentazione, come nel 2020, sarà interamente virtuale. Niente pubblico e giornalisti in sala, per il secondo anno di fila lo Steve Jobs Theatre sarà deserto. Quest’ultima indiscrezione ci arriva da Mark Gurman di Bloomberg ed è perfettamente coerente con la scelta, da parte di Apple, di rimandare il ritorno negli uffici dei dipendenti almeno ad ottobre, con la possibilità di posticipare ulteriormente il ritorno alla normalità, a seconda dell’andamento della curva dei contagli negli USA, dove, come nel resto del mondo, si teme per l’impatto della cosiddetta variante delta.