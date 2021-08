iOS 14.8 verrà pubblicato da Apple prima di iOS 15?

Sembra che il nuovo update iOS 15 sia ormai pronto al debutto, considerando le novità di cui abbiamo già avuto modo di parlare nel corso delle scorse settimane, ma un colpo di scena potrebbe arrivare, e sembra infatti che il colosso di Cupertino stia pensando a una nuova versione di iOS che precederà il prossimo aggiornamento. L’informazione è arrivata quando del codice è stato trovato all’interno di Xcode, e questo parla in maniera specifica dell’update 14.8 del sistema proprietario dell’azienda.

Come riportano le pagine di MacRumors, non si tratta di un dettaglio particolarmente inaspettato solo per via dell’imminente debutto di iOS 15, ma anche perché è all’effettivo la prima volta in cui una versione di iOS si spinge così lontano fino ad arrivare all’ottavo aggiornamento. Tuttavia, sembra che questo risulti probabile anche perché, come confermato, Apple permetterà agli utenti iPhone e iPad di restare con l’aggiornamento 14 anche dopo che il 15 sarà ufficialmente arrivato.

La compagnia ha infatti spiegato che chi deciderà di portare all’ultima versione il proprio dispositivo potrà fruire ovviamente di più feature e supporto, ma per via di questa particolare scelta ormai ufficiale, anche coloro che rimarranno sulla linea di iOS 14 continueranno a vedere aggiornamenti legati alla sicurezza atti a risolvere possibili problemi dei dispositivi che non hanno ancora effettuato l’update. Questi potranno poi aggiornare i device in questione in un secondo momento, quando lo preferiranno.

C’è tuttavia da specificare che il tutto non è ancora ufficiale, e che siamo attualmente in attesa di informazioni ufficiali da parte di Apple per quel che concerne il nuovo update di cui abbiamo parlato, il cui potrebbe all’effettivo non arrivare e presentarsi direttamente come aggiornamento “incluso” fra le novità che l’azienda introdurrà con iOS 15, o magari adottare una numerazione diversa.