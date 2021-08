Asus ROG Phone 5S: leakate in rete le specifiche dello smartphone

Brutto colpo per Asus, che ha visto le specifiche del suo nuovo smartphone leakate proprio in rete in queste ore, scopriamo quindi tutti i dettagli sul device.

Non sappiamo ancora molti dettagli relativi al nuovo Asus ROG Phone 5S, che tuttavia potrebbero essere quasi tutti finiti in rete nel corso delle scorse ore, e si parla di specifiche alquanto interessanti a pochi giorni dal possibile annuncio dettagliato, che segue ovviamente quelli dei Rog Phone 5, Rog Phone 5 Pro e Rog Phone 5 Ultimate Limited Edition.

Il nuovo Asus ROG Phone 5S dovrebbe essere un modello high-end con un totale massimo di 18GB di RAM e fino a 512GB di storage disponibile nel sistema, pronto a girare su Android 11. La serie ROG Phone 5 attualmente ospita un setup formato da tre fotocamere con una 64MP Sony IMX686 + 13 MP + 5 MP, e sembra che anche il nuovo dispositivo presenterà lo stesso setup per quanto concerne il comparto foto e video. Le informazioni rilasciate si concludono con la batteria da 6.000mAh (a dir poco capiente), che dovrebbe supportare la ricarica rapida a 65W.

Non abbiamo informazioni precise sulle dimensioni dello schermo, ma pare si tratterà di un display da 144Hz OLED, il quale verrà alimentato dalla presenza del SoC Snapdragon 888+, pienamente conforme alla potenza che sembra che il dispositivo top di gamma sia pronto a offrire agli utenti, come da tradizione per Asus ROG, con anche un occhio di riguardo per il mondo del gaming.

Stando al noto tipster Chun (@chunvn8888), sembra che il dispositivo arriverà nella giornata del 16 agosto. Un report di WCCFtech inoltre, ripreso sulle pagine GizChina, ha già anticipato il fatto che l’Asus ROG Phone 5S potrebbe presentarsi sul mercato in due varianti, una con 256GB di archiviazione e 16 GB di RAM e un’ulteriore da 512GB di memoria e 18 GB di RAM. Ci teniamo a chiarire che i dettagli non sono ancora confermati, e che aspettiamo quindi indicazioni più precise da parte dell’azienda per saperne di più.