Xiaomi Mi Band 6: arriva la torcia con il nuovo update

Le mille novità che i produttori hanno modo di introdurre con aggiornamenti per i propri device sono spesso imprevedibili, e per molti sarà stato questo il caso riguardante Xiaomi, la quale ha deciso di fornire un’interessante opportunità a tutti i possessori di un modello del suo nuovo Mi Band 6, che adesso presenta infatti una funzione in più. Parliamo di una vera e propria modalità torcia, particolarmente comoda in quanto attivabile come di consueto con un paio di tocchi, e che ovviamente non funziona grazie a un flash dedicato, ma sfrutta le potenzialità dello schermo per fare luce.

Una volta attivata infatti la nuova feature, lo Xiaomi Mi Band 6 si illumina completamente di bianco, al fine di sfruttare ogni singolo pixel dello schermo per emanare quanta più luce possibile. Anche se non raggiunge ovviamente il risultato di un telefono che presenta un meccanismo apposito per il flash e la torcia, c’è da dire che – stando ai primi report – al buio la differenza si sente, e la novità risulta di conseguenza particolarmente comoda, specialmente per via della facilità con cui questa è attivabile.

La funzionalità è arrivata con l’update 1.0.4.38, purtroppo non ancora disponibile in tutti i paesi, e che infatti raggiungerà solo in seguito l’Italia, in un periodo di tempo purtroppo per il momento non ancora specificato. Per riuscire a usare la novità sarà sufficiente tenere l’app Mi Fit aggiornata all’ultima versione (servirà almeno la 5.3.0), che come di consueto si collegherà al bracciale per integrare nel sistema tutte le novità e i fix sviluppati da Xiaomi per i suoi gioiellini.

Restiamo quindi in attesa di scoprire quando la feature arriverà anche nel nostro paese, e finalmente potrà essere sfruttata dagli utenti italiani per fare luce senza dover prendere il mano il telefono, utilizzando quindi il proprio polso come torcia (o staccando all’evenienza il bracciale).