Il recente aggiornamento di Telegram di giugno introduce diverse nuove funzionalità per migliorare l’interazione con le mini app, aiutare i creatori di contenuti a monetizzare i loro canali e ottimizzare l’esperienza delle storie.

Arriva la monetizzazione dei contenuti

Tra le novità, gli utenti possono ora minimizzare le mini app in una barra compatta, facilitando la gestione delle app e dei messaggi. I creatori di contenuti possono vendere foto e video sui loro canali attraverso le nuove Stelle di Telegram, che potranno essere usate per riscattare diverse ricompense, come annunci pubblicitari a tariffe scontate o pagamenti nella criptovaluta Toncoin.

Le stelle sono state introdotte il mese scorso, come forma di micro-transazioni per acquistare contenuti e servizi sulle nuove mini-app di Telegram. Il nuovo aggiornamento va a potenziare le opportunità per sviluppatori e creatori di contenuti di monetizzare le loro attività. Le Stelle di Telegram guadagnate possono essere convertite in Toncoin o utilizzate per acquistare inserzioni pubblicitarie con uno sconto del 30%, riducendo significativamente le commissioni del sistema di pagamento.

I nuovi strumenti di ricerca

La ricerca per hashtag o posizione è stata aggiunta alle storie, permettendo agli utenti di trovare facilmente contenuti correlati. Questa funzione – spiega Telegram – è particolarmente utile per aziende e creatori di contenuti che desiderano aumentare la loro visibilità. Sarà possibile cercare un luogo – come la cattedrale di Notre Dame o un festival musicale – e quindi visualizzare tutte le storie postate in quella posizione.

Inoltre, gli utenti Premium possono ora aggiungere un widget per i link alle loro storie, creando eleganti anteprime dei link che si adattano agli sfondi chiari e scuri. Per maggiori dettagli sulle nuove funzionalità e su come utilizzarle, vi consigliamo di dare un’occhiata al blog ufficiale di Telegram.