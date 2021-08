WhatsApp Beta: è arrivata la funzione multi-dispositivo, ecco come funziona

Il supporto multi-dispositivo di WhatsApp è finalmente arrivato nella versione beta per Android e iOS. L’attesissima feature era stata annunciata a giugno. Tra le altre cose, il supporto multi-dispositivo permetterà anche l’arrivo di WhatsApp sugli iPad, grazie ad un’app dedicata. Per quest’ultima novità bisognerà ancora aspettare un po’ di tempo.

Sarà finalmente possibile usare WhatsApp simultaneamente su quattro dispositivi diversi, senza che lo smartphone principale sia sempre connesso alla rete — requisito ad oggi fondamentale per WhatsApp desktop. Le conversazioni continuano ad essere protette dalla crittografia end-to-end.

Lo sviluppo della funzione non è ancora ultimata, ne consegue che ci sono ancora degli importanti limiti. Ad esempio la condivisione della posizione in tempo reale non è supportata. Così come alcune altre piccole funzioni.

Nota bene: sebbene ora sia possibile riprodurre WhatsApp su quattro device diversi con lo stesso account, sarà comunque possibile riprodurre l’app su uno solo smartphone. Nel caso in cui lo smartphone principale non venga utilizzato per più di 14 giorni, WhatsApp smetterà di funzionare anche sugli altri device collegati.

Per provare in anteprima la nuova feature è necessario avere WhatsApp Beta per iOS o Android. Il roll-out è ancora in corso e alcuni utenti potrebbero dover attendere ancora un po’ di tempo prima di vederla attivata.

