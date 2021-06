WhatsApp, tutte le novità annunciate da Mark Zuckerberg: arriva l’app per iPad

Mark Zuckerberg ha annunciato un ricco pacchetto di novità in arrivo su WhatsApp, l’app di messaggistica più usata in Italia. Il CEO di Facebook ha confermato l’arrivo della sincronizzazione simultanea su più device: significa che sarà possibile, finalmente, usare WhatsApp su più device simultaneamente, così come è già possibile fare su Telegram.

La novità prelude, quindi, l’arrivo di WhatsApp anche sui tablet, a partire dall‘iPad di Apple, dove finalmente arriverà un’app ufficiale per poter usare il servizio.

Oggi WhatsApp è usato da più di due miliardi di persone nel mondo, negli ultimi mesi l’azienda ha introdotto un gran numero di migliorie per ridurre il gap con alcune app della concorrenza, come Telegram e Signal.

Mark Zuckerberg ha parlato della nuova feature direttamente a WaBetaInfo, il più importante e autorevole magazine dedicato alle principali novità – spesso non ancora annunciate – in arrivo su WhatsApp.

Garantire una sincronizzazione adeguata trai diversi device, anche quando la batteria dello smartphone sta morendo, si è dimostrata una sfida tecnicamente piuttosto impegnativa. Non è stato semplice far sì che tutti i messaggi e i contenuti si aggiornassero in automatico. Però ci siamo riusciti e non vediamo l’ora di introdurre la novità molto presto

ha raccontato il CEO di Facebook.

Zuckerberg ha anche parlato di un potenziamento dei messaggi effimeri: presto – come già succede su Instagram – sarà possibile mandare immagini o video che potranno essere riprodotti dal destinatario solo una volta, per poi scomparire.