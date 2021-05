WhatsApp: ora puoi velocizzare i messaggi audio, la novità arriva per tutti

WhatsApp consente di velocizzare la riproduzione dei messaggi audio, per il momento solo su Android. Nel frattempo si parla di una nuova integrazione con Instagram.

24—Mag—2021 / 10:39 AM

WhatsApp ha introdotto la possibilità di personalizzare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali, questa volta per tutti gli utenti (anche se su iOS bisognerà aspettare ancora un po’). La novità aveva fatto il suo debutto poche settimane fa nella beta ufficiale dell’app.

Mentre scriviamo questa news, la nuova versione del client è disponibile esclusivamente su Android. Non abbiamo motivi per credere che questa – e le altre novità appena introdotte – tarderanno molto prima di arrivare anche su iOS e, quindi, sugli iPhone.

L’utente ora è libero di personalizzare la velocità di riproduzione dei messaggi audio. Non dovrete più temere la logorrea dei vostri amici. Tre le opzioni tra cui scegliere: 1X, 1,5X e 2X. L’ultimo update risale allo scorso 14 maggio, ma la feature è stata sbloccata via server solamente in queste ore.

A questo, segnala il developer Alessandro Paluzzi (e riporta il solito WABetaInfo), si aggiunge una novità che dovrebbe venire introdotta con i prossimi update. Nel codice di una delle beta rivolte agli sviluppatori compare anche una nuova integrazione tra WhatsApp e Instagram. Sarebbe possibile abbinare i due account, in modo da ricevere i messaggi dell’autenticazione a due fattori direttamente sull’app di messaggistica.

Non mancheremo di aggiornarvi con le prossime novità dal mondo di WhatsApp.

