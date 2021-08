Un libro su Elon Musk, scritto dal biografo di Steve Jobs

Walter Isaacson sta scrivendo un libro su Elon Musk, da PayPal a Tesla e SpaceX. Isaacson, con un passato da CEO della CNN e da caporedattore del TIME, è l’autore dell’unica biografia autorizzata su Steve Jobs, che è uscita nel 2011. È anche stato caporedattore del Broadcasting Board of Governors, carica che ricoprì su nomina dell’allora Presidente degli USA Barack Obama.

La notizia ci arriva direttamente da Elon Musk. “Se siete curiosi su Tesla, SpaceX e in generale su quello di cui mi occupo, @WalterIsaacson sta scrivendo una biografia”, ha detto l’imprenditore con un tweet. Musk ha detto di essere un discreto fan del libro che Isaacson scrisse su Benjamin Franklin e che il giornalista lo sta seguendo da qualche settimana proprio per lavorare alla sua biografia. In tutto questo, Elon Musk non esclude nemmeno che un domani possa e voglia pubblicare una sua autobiografia.

Oggi esistono già diversi libri che trattano la vita di Elon Musk, come “Elon Musk: Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico“. È uscito nel 2015 e rimane una delle biografia più dettagliate sull’imprenditore di origini sudafricane, anche grazie a diverse ore di colloquio tra Musk e l’autrice Ashlee Vance. In Italia è stato pubblicato dall’editore Hoepli e al momento dell’uscita le recensioni ne parlarono molto bene.

Proprio in questi giorni negli USA è stato pubblicato anche “Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century“. A differenza di quello precedente non è autorizzato e, dagli estratti emersi fino ad ora, sembra che abbia un tono molto più irriverente e sfrontato. È proprio grazie a Power Play che in questi giorni si è parlato dell’improbabile episodio che vide Elon Musk chiedere a Tim Cook di farsi da parte e nominarlo CEO di Apple. L’episodio è stato smentito da tutte le parti coinvolte.

La biografia di Isaacson su Steve Jobs è stata particolarmente apprezzata dalla critica, anche se in molti hanno notato che tende ad offrire un racconto evidentemente influenzato dal punto di vista squisitamente personale del fondatore di Apple, ragione per cui almeno alcuni passaggi andrebbero presi con la dovuta cautela. Non sappiamo come sarà il libro su Elon Musk, ma siamo sicuri che questa sarebbe una caratteristica che l’imprenditore apprezzerebbe molto.

Dalla biografia autorizzata è stato tratto anche un omonimo film, che vede l’attore Michael Fassbender nei panni del geniale fondatore di Apple. Forse Musk apprezzerebbe anche questo. Chissà quale star hollywoodiana potrebbe interpretarlo.