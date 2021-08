LEGO Hogwarts Icons, annunciato il nuovo set della linea Harry Potter con gli oggetti iconici della saga

Dopo la breve apparizione di qualche giorno fa arriva oggi l’annuncio ufficiale da parte di LEGO del nuovo magico set dedicato alla saga di Harry Potter, il 76391 Hogwarts Icons Collectors Edition con cui potremo realizzare gli oggetti iconici visti nei film.

Con questo nuovo set da collezione LEGO vuole celebrare i primi 20 anni sia della saga cinematografica sia dei set dedicati al mondo magico di Harry Potter, usciti nel 2001 con codici che iniziavano da 4701 a seguire.

Come detto in precedenza, il set è composto da 3010 pezzi con i quali sarà possibile realizzare la gigantesca civetta delle nevi di Harry Potter, Edvige, in scala 1:1 e vari oggetti visti nei film tra cui le pozioni magiche, alcuni libri di magia, il diario di Tom Riddle, la Cioccorana, il Boccino D’oro del Quidditch, gli occhiali e la bacchetta di Harry ed infine la famosa lettera di ammissione alla scuola di magia di Hogwarts, consegnatagli da Edvige stessa.

Il set (alto ben 40 cm una volta terminato) sarà disponibile dal 2 settembre su LEGO Shop ad un prezzo di 249,99 Eur.

Saranno inoltre presenti tre minifigure dorate da collezione raffiguranti Albus Silente, Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid che, in questo set, rappresentano le Carte delle Streghe e dei Maghi Famosi presenti nella confezione delle Cioccorane e che Harry e i suoi amici collezionano come figurine.

In base a quanto indicato dal sito 9to5Toys queste tre minifigure dovrebbero essere un Gift With Purchase anche se questa informazione non traspare dal comunicato stampa che riportiamo di seguito.

Il Gruppo LEGO celebra i 20 anni di LEGO® Harry Potter™ presentando il set 76391 LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Icons Collectors’ Edition, un dettagliato modello da esposizione e un perfetto omaggio al mondo magico preferito dagli AFOL.

Il nuovo set dettagliato segue le avventure di Harry Potter e dei suoi amici, catturando alcuni dei personaggi e dei momenti più iconici in un unico, straordinario modello. Il set include infatti diversi famosi manufatti trovati nel mondo dei maghi negli ultimi due decenni.

Seduta con orgoglio al centro del set è la fedele civetta delle nevi di Harry, Hedwig™, che stringe in mano la famosa lettera di ammissione ad Hogwarts. I fan troveranno inoltre la bacchetta magica e gli occhiali di Harry, una Cioccorana, un vassoio di pozioni con cinque bottiglie di pozioni e ingredienti, nonché il diario di Tom Riddle, il Boccino d’oro e una sciarpa della scuola personalizzabile per adattarsi a qualsiasi casa di Hogwarts.

La combinazione si presta a una straordinaria esposizione di 3010 pezzi, che misurano oltre 44 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 33 cm di profondità, ed è completata da uno stand su misura ed un tile celebrativo per celebrare il 20° anniversario di LEGO Harry Potter.

Inoltre, il set include anche un trio di esclusive minifigure LEGO d’oro dell’anniversario, tra cui Albus Silente™, Minerva McGranitt™ e Rubeus Hagrid™, come si vede insieme nella prima scena di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Parlando del set, il designer LEGO Marcos Bessa ha commentato: “La magia senza tempo di Harry Potter non ti lascia mai, e questo nuovo set LEGO è il nostro modo di celebrare i 20 anni di LEGO Harry Potter e le persone meravigliose e le cose che si trovano in esso“.

“Ogni oggetto del set è pieno di ricordi, dalle partite vinte di Quidditch agli ingredienti delle pozioni iconiche, per non parlare del ricevere quell’importantissima lettera. Costruire il set dell’edizione da collezione delle icone di Hogwarts riporterà sicuramente ricordi affettuosi sia per i fan di Wizarding World che per i fan di LEGO, con questo bellissimo centrotavola.”

Giusto in tempo per il nuovo mandato a Hogwarts, il set LEGO Harry Potter Hogwarts Icons Collector’s Edition sarà disponibile dal 2 settembre 2021 presso i LEGO Store e www.lego.com/harrypotter al prezzo consigliato di 249,99 EUR.