LEGO Harry Potter, prime immagini del set 76391 dedicato alle icone della saga

Grazie al sito 9to5Toys vediamo le prime due immagini del nuovo set LEGO 76391 dedicato alla saga di Harry Potter e contenente, oltre ad una Edvige in scala 1:1, tutte le principali icone viste nei film come la lettera d’ammissione alla scuola di magia di Hogwarts, le pozioni magiche, gli occhiali di Harry o la sciarpa di Girfondoro.

Come si vede dalla scatola il set sarà composto da 3010 pezzi e sarà, immancabilmente, un set 18+ con un occhi di riguardo ai collezionisti che emerge dal sottotitolo “Collectors Edition” che ci fa venire subito in mente famosa sigla “UCS”.

Dopo aver realizzato per anni set LEGO Harry Potter che rappresentavano le location dei film, come il gigantesco castello di Hogwarts 71043 o l’ultima creazione dello scorso agosto, il 75978 Diagon Alley, LEGO ora si sta concentrando sugli oggetti dei film e qui ne vediamo una quantità decisamente spropositata oltre ad essere tutti in scala reale.

In base alle due foto possiamo vedere infatti che il set permetterà di realizzare la civetta delle nevi Edvige, gli occhiali di Harry, la sua bacchetta magica, la lettera d’ammissione alla scuola di magia di Hogwarts, alcuni libri di magia e le relative pozioni, il boccino d’oro del Quidditch e la cioccorana.

Riguardo al prezzo ed alla disponibilità, i rumors su Instagram parlano di fine agosto – primi di settembre (probabile il 1° settembre come fu per il set di Diagon Alley) al costo di 250 dollari che potrebbero tradursi in 250 Eur per noi.

Infine, l’articolo di 9to5Toys parla anche di un Gift With Purchase legato al set che comprenderà la confezione esagonale in cui è contenuta la cioccorana nel film e che conterrà 3 minifigure che raffigurano le Carte delle Streghe e dei Maghi Famosi da collezione.