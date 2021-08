Samsung Galaxy Buds 2: leakate tutte le specifiche

Ci risiamo, delle notizie relative alle novità in cantiere da parte di Samsung sono emerse in rete, e queste potrebbero rendere l’utenza particolarmente felice, almeno per coloro che sono interessati a un particolare prodotto della compagnia. Mentre si è parlato nel corso delle ultime settimane delle nuove cuffie Samsung Galaxy Buds 2, e diversi dettagli – fra cui anche il possibile prezzo, che abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo – sono spuntati in rete, questa volta il leaker Snoopy ha fatto jackpot.

Confermando alcune informazioni di cui eravamo già in possesso, e inserendo anche qualche gradita novità, l’utente ha postato su Twitter una lista dettagliata di tutte le specifiche del prodotto, elencando quindi quello che potremo aspettarci al debutto del nuovo modello realizzato da Samsung.

Di seguito, la lista completa dei dettagli indicati dal leaker Snoopy su Twitter:

Bluetooth 5.2

Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case

Effetto lucido

Cancellazione del rumore

3 microfoni

18 ore di utilizzo con la cancellazione del rumore (5 + 13 grazie al case)

28 ore di utilizzo senza la cancellazione del rumore (8 + 20 grazie al case)

55 minuti di autonomia con 5 minuti di carica

Ricarica Qi

Due speaker da 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

Protezione IPX7

Galaxy Buds2 Specs:

— Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021

Nonostante sia facile pensare che con ottime probabilità questi saranno davvero i dati che contraddistingueranno le cuffie targate Samsung, restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte dell’azienda durante il nuovo evento, che ricordiamo si terrà nella giornata dell’11 agosto 2021, e risulta quindi per fortuna piuttosto vicino.

Sappiamo che nel corso della presentazione ci sarà spazio per parlare anche di ulteriori novità, fra cui gli attesissimi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, di cui un insider potrebbe proprio recentemente aver svelato i rispettivi prezzi. Ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo parlato in maniera approfondita della questione, lo trovate a questo link.