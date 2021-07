Samsung Galaxy Buds 2: un leaker svela il presunto prezzo

In queste ore si è parlato nuovi (possibili) dettagli in merito alle Samsung Galaxy Buds 2, e si preannunciano notizie particolarmente positive per gli auricolari realizzati da Samsung. Nello specifico, un leaker si è recentemente espresso in merito al prezzo di questi, presentando una situazione particolarmente rosea, e un prodotto decisamente accessibile.

Ishan Agarwal ha dichiarato che le Samsung Galaxy Buds 2 costeranno ben 149€, un prezzo da urlo se si considera le previsioni. La comunicazione è arrivata sulle pagine di MySmartPrice, che ha divulgato il prezzo degli auricolari con un articolo esclusivo, su cui Samsung non si è ovviamente ancora espressa.

Purtroppo, non conosciamo ancora l’effettiva data di rilascio del prodotto, anche se tutte le informazioni puntano a quest’anno, e c’è chi si è spinto a immaginare agosto come finestra di lancio. Come ripreso sulle pagine di TechRadar, un prezzo del genere potrebbe risultare perfetto per competere con l’agguerritissima Apple, che sembra possa lanciare i suoi nuovi auricolari in un periodo alquanto vicino, mettendo potenzialmente Samsung alle strette. Non si tratta di certo del primo leak legato alle cuffie, visto che – come approfondito nel nostro articolo dedicato – recentemente sono stati pubblicati altri possibili dettagli.

Non ci resterà che vedere in che modo Samsung deciderà di assegnare all’effettivo il prezzo per le sue Galaxy Buds 2, il che ci verrà sicuramente comunicato in via ufficiale fra non troppo tempo. Ci teniamo a ricordare che le informazioni oggi potrebbero rivelarsi in seguito errate, e che quindi è il caso di assimilarle con le pinze fino a che la situazione non verrà chiarita in via ufficiale. C’è da specificare che, considerando il modo in cui il mercato delle cuffie si sta muovendo, il prezzo di 149€ per le Samsung Galaxy Buds 2 non è irrealistico, e che quindi il leak potrebbe effettivamente diventare realtà.