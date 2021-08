Playstation 5 non più vendute in perdita, Sony ha raggiunto il break-even

A distanza di pochi mesi dal D1, Sony non sta più vendendo in perdita le Playstation 5 da 499€. Storia diversa per le PS5 digital edition.

Sony non sta più vendendo le Playstation 5 da 499$/499€ in perdita. La notizia arriva esattamente una settimana dopo l’annuncio da parte di Sony di aver già venduto oltre 10 milioni di PS5 in tutto il mondo. In parole povere: ora i costi necessari per produrre e distribuire una PS5 con lettore ottico non superano più il prezzo di vendita.

Storia diversa per la PS5 da 399€, quella senza lettore bluray. Quest’ultima viene ancora venduta in perdita, ma Sony è sulla buona strada per iniziare ad andare in positivo anche con la sua console entry-level.

Si tratta di un risultato estremamente importante, specie se si conta che per la Playstation 3 ci erano voluti anni prima di andare in positivo. Per la PS4 era invece stata questione di circa sei mesi. Per la Playstation 5 la questione non era così scontata, dato che inizialmente alcuni report di Bloomberg avevano parlato di un BOM (Bill of materials) estremamente alto. Contestualmente, scrive The Verge, Microsoft continua a vendere le sue Xbox Series X e Series S in perdita.

Nel frattempo, come anticipato, la Playstation 4 continua a ricoprire un ruolo importante all’interno dell’offerta di Sony. Solamente nel corso dell’ultimo trimestre ne ha vendute oltre mezzo milione in tutto il mondo, nonostante la nuova generazione sia ormai disponibile da mesi. Dal D1 ad oggi, Sony ha venduto 116,4 milioni di PS4 in tutto il mondo.