Lenovo Tab P12 in arrivo con Snapdragon 855?

Stando a diversi report emersi in rete nel corso delle ultime ore, sembra che per poco tempo il Lenovo Tab P12 si sia mostrato agli utenti, i quali avrebbero individuato diversi dettagli sul nuovo gioiellino dell’azienda. Non parliamo ovviamente di informazioni ufficiali, ma di materiale trafugato che potrebbe rivelarsi all’effettivo falso quando Lenovo presenterà il dispositivo, il che sembra possa avvenire prima di quello che immaginiamo.

Il nome in codice del device pare essere TB-Q706F, e conosciamo già le prime specifiche tecniche che sembra questo potrà presentare al debutto. Parlando dello schermo, troviamo un display da 1600 × 2560 pixel con una densità di 240ppi, nonostante non ci siano dimensioni precise ancora specificate da parte del leak, è possibile che si tratti di un 11,5 pollici.

Venendo al contenuto sotto la scossa, sembra che ci sarà uno Snapdragon 855, con 8 core computazionali Kyro 485 clockati a 1,80 GHz fino a 2,84GHz, nonché anche una GPU Adreno 640 e un modem Snapdragon X24 LTE 4G. Si parla infine di un totale di 8 GB di RAM, sistema operativo Android 11 di base e di telecamere sia frontali che posteriori, con il tutto che verrebbe arricchito dalla presenza di bottoni fisici.

Sembra che potremo avere modo di assistere a una presentazione del Lenovo Tab P12 già in questa seconda metà dell’anno, e che quindi il debutto possa risultare particolarmente vicino. Le specifiche emerse fino a ora risultano piuttosto interessanti, e pare quindi che presto avremo modo di mettere mano su un dispositivo performante e utile, anche se non ci sono ancora informazioni relative a prezzi e date d’uscita dettagliate, per le quali non ci resta che attendere. Aspettiamo di scoprire se l’azienda confermerà quanto riportato recentemente, o se alcune novità verranno invece modificate per il nuovo dispositivo in vista del debutto.