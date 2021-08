Bill e Melinda Gates hanno divorziato ufficialmente

03—Ago—2021 / 9:33 AM

Bill Gates e Melinda French Gates hanno ufficialmente divorziato, dopo 27 anni di matrimonio. Questo lunedì, un tribunale di Washington ha ufficializzato la separazione, tre mesi dopo che i due avevano annunciato l’intenzione di terminare la loro relazione.

La notizia aveva fatto discutere molto. Non solo perché pubblicamente Bill e Melinda Gates davano l’idea di essere una copia unita, ma anche perché il loro divorzio crea degli importanti interrogativi sulla stabilità e sul futuro della Bill & Melinda Gates Foundation, la più importante onlus – quantomeno per budget – a livello mondiale.

Nel loro primo comunicato, i due ex coniugi avevano specificato che avrebbero continuato a lavorare assieme alla fondazione. Il New York Times ha poi rivelato che una clausola consentirebbe a Bill Gates di liquidare Melinda – dietro giusto compensazione – nel caso in cui i loro eventuali dissidi rischino di compromettere la stabilità dell’organizzazione.

Dopo l’annuncio dell’intenzione di divorziare, diversi media americani hanno pubblicato diversi articoli sulla turbolenta vita privata di Bill Gates — che include almeno una relazione inappropriata sul posto di lavoro e una non meglio chiarita frequentazione con il criminale morto suicida Jeffrey Epstein.