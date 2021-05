Bill Gates, Melinda era preoccupata delle frequentazioni con Jeffrey Epstein

La crisi tra Bill Gates e Melinda c'entra con Jeffrey Epstein? Il primo incontro con gli avvocati per parlare di divorzio già nel 2019.

11—Mag—2021 / 10:09 AM

Emergono nuovi dettagli sul divorzio tra Bill e Melinda Gates. L’ipotesi di un divorzio, scrive il The Guardian, sarebbe emersa dopo la notizia di alcune – ancora non chiarite – frequentazioni tra il marito e Jeffrey Epstein, l’imprenditore morto suicida in carcere e al centro di uno dei più gravi, complessi ed inquietanti casi di traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione minorile nella storia recente.

Un «matrimonio irrimediabilmente distrutto», veniva definito così nel comunicato congiunto pubblicato da Bill Gates e Melinda French Gates. Ad oggi i reali motivi dietro alla crisi di una relazione durata quasi 30 anni non sono ancora stati divulgati al pubblico.

Ora il Wall Street Journal rivela che i primi segnali risalirebbero addirittura ad ottobre del 2019, quando Melinda aveva contattato diversi avvocati estremamente specializzati in diritto matrimoniale per discutere la possibilità di un divorzio da Bill. Diverse fonti indicherebbero la reale causa della crisi matrimoniale nelle frequentazioni tra Bill Gates e il famigerato Jeffrey Epstein. Frequentazioni mai inquadrate con precisione e da cui Bill Gates ha sempre preso ufficialmente le distanze.

Eppure, Bill sarebbe stato almeno una volta ospite del lussuoso appartamento di Epstein a New York. «Epstein conosceva diverse persone influenti, ma nessuna di queste reggeva il confronto, per prestigio e potere, con la seconda persona più ricca al mondo, un luminare brillante come Gates». E ancora, continua il WSJ: «a differenza di molti, Bill Gates ha iniziato le frequentazioni con Epstein dopo che era stato accusato di gravissimi reati di natura sessuale».

Melinda, riportava un articolo del The Daily Beast, avrebbe intimato il marito di interrompere ogni rapporto con il milionario caduto in disgrazia già nel 2013.

È vero, l’ho incontrato. Non ho mai avuto nessun rapporto di amicizia o di affari con lui

si legge in comunicato di Bill Gates inviato al NY Times nel 2019. Anche in queste ore, dopo le nuove indiscrezioni, il fondatore di Microsoft ha detto di rimanere fedele alla sua precedente dichiarazione.

Ogni meeting in cui era presente, era un incontro esclusivamente con altri uomini. Non sono mai stato a nessun festino o cose del genere. Che io sappia, non ha mai donato soldi [alle mie fondazioni].

si legge sempre nella dichiarazione del 2019.