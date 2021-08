YouTube Premium Lite: un nuovo abbonamento economico per togliere la pubblicità

Google vuole portare l’esperienza senza pubblicità di YouTube ad un pubblico più vasto. Oggi c’è Premium, un pacchetto da 11,99€ al mese che oltre alla rimozione delle interruzione include anche l’accesso a YouTube Music e ad alcuni film, corti e webserie. Ma non solo: anche la riproduzione in PiP sui dispositivi mobile.

L’azienda si rende conto che non tutti gli utenti sono interessati a questi servizi accessori. Moltissime persone vogliono semplicemente guardare i loro content creator preferiti senza essere sommersi dalla pubblicità. In alcuni paesi presto lo potranno fare. Google ha presentato YouTube Premium Lite, un servizio in abbonamento da 6,99€ al mese per il momento limitato ad alcuni paesi europei.

L’abbonamento è attivo in Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. A seconda del responso dei primi abbonati, YouTube deciderà se portare la formula Lite anche in altri mercati. Per il momento è ancora in fase sperimentale, Google potrebbe anche optare per un prezzo o per un nome diverso.

L’offerta elimina tutto il superfluo, garantendo esclusivamente la possibilità di vedere i video senza interruzioni pubblicitarie.

Per il momento non abbiamo ancora notizie su un possibile debutto del servizio anche in Italia, dove comunque l’abbonamento YouTube Premium normale è già disponibile ad un costo di 11,99€ al mese. Ogni tanto Google ha riservato ai suoi abbonati dei regali speciali, ad esempio due natali fa ha regalato a tutti gli iscritti, anche in Italia, uno smart speaker Nest Mini.