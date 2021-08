Apple lancerà uno smartphone pieghevole entro 3 anni?

Nel corso di questi anni il mondo dei telefoni pieghevoli ha continuato a prendere piede e appassionare moltissimi utenti, che grazie alle tecnologie sfruttate dalle major del settore hanno modo di mettere mano su device più grandi e potenzialmente comodi. Non è sufficiente però introdurre un vetro pieghevole in un qualunque sistema, ed è per questo che possono essere necessarie molte ricerche al fine di creare il modello giusto, ed evitare alcuni dei problemi che hanno afflitto i primi tentativi in questo settore.

Diversi utenti si sono chiesti quale sarebbe stata la risposta di Apple alla questione, considerando che il colosso di Cupertino non si è ancora esposto per quel che concerne l’arrivo di uno smartphone pieghevole, e ha invece continuato a supportare le proprie altre serie di dispositivi. L’analista Ming-Chi Kuo, popolare per quel che concerne dichiarazioni sul mondo Apple, ha spiegato che però l’azienda lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel 2023. Stando all’uomo inoltre, lo schermo flessibile sarà da 8 pollici e con risoluzione QHD+.

Il giornalista Mark Gurman ha esplicato che Apple sta lavorando attivamente a un telefono pieghevole, e che tuttavia questo non sarà disponibile nel breve periodo, nonostante un prototipo sia già stato realizzato e risulti funzionante. Trovate qui di seguito la dichiarazione dell’uomo riportata sulle pagine di GizChina:

Apple lo farà alla fine, ma saranno necessari almeno 2 o 3 anni. Personalmente penso che per me e molti altri un iPhone con uno schermo grande, espandibile, sarebbe l’equipaggiamento perfetto.

Staremo a vedere come Apple si comporterà per proporre il proprio modello ed espandere le potenzialità di questa nicchia, la quale sembra che verrà approfondita molto presto anche da parte di Samsung. Vi rimandiamo per tutti i dettagli al nostro articolo relativo al possibile prezzo dei nuovi Galazy Z Fold 3 e Flip 3, lo trovate a questo link.