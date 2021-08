Samsung Galaxy Buds 2: nuovi leak, fra prezzo e design

Il nuovo evento Samsung Unpacked della famosa compagnia continua ad avvicinarsi sempre di più, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa avremo modo di ammirare durante la presentazione. C’è da specificare che c’è davvero tanta carne al fuoco, sia per quel che concerne nuovi dispositivi come i pieghevoli, sia per il comparto audio, che Samsung coprirà probabilmente attraverso le nuove cuffie wireless Samsung Galaxy Buds 2.

Nella giornata di oggi abbiamo ricevuto nuove anticipazioni in merito a queste ultime, le quali sulle pagine di WinFuture hanno confermato alcuni dettagli. Si parla ancora una volta del prezzo di 150,00€ in Europa, particolarmente competitivo se si considera l’offerta del mercato e le potenzialità che i nuovi dispositivi dovrebbero presentare, ma c’è stato anche spazio per nuove foto che sembrano aver confermato – ancora una volta – il design delle cuffie.

Mentre queste non risultano particolarmente differenti se comparate alla prima iterazione del prodotto, c’è da dire che il case ha invece una forma nettamente diversa, decisamente più quadrata, anche se con gli angoli smussati e un risultato finale elegante. Il portale tedesco ha parlato di controlli touch, certificazione IPX2 e supporto per Bluetooth 5.2. Sembra che con la cancellazione attiva del rumore la batteria totale sia di 20 ore, e che disattivandola si potrà arrivare invece alle 29.

Vi avevamo già parlato tempo a dietro del prezzo delle cuffie targate Samsung, nell’articolo che trovate a questo link. Non ci resterà adesso che aspettare novità ufficiali da parte dell’azienda, considerando però che si tratta di un’ulteriore conferma delle informazioni da parte dei leaker, e che di conseguenza con ottima possibilità questa potrebbe infine essere diventare realtà nel corso del prossimo attesissimo evento. Ricordiamo che il Samsung Unpacked avrà luogo nella giornata dell’11 agosto alle 16:00 (ora italiana) sul sito ufficiale dell’azienda.