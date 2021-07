Snowpiercer è stato rinnovato per una quarta stagione: ecco il video annuncio

TNT ha deciso di rinnovare Snowpiercer per una quarta stagione, e l'annuncio è stato fatto dal protagonista Daveed Diggs.

TNT ha deciso di procedere con il rinnovo di Snowpiercer, la serie TV che è tratta dal film di Bong Joon-ho: l’annuncio del rinnovo per una quarta stagione è stato dato sul set in cui si stanno concludendo le riprese della terza. Il tutto è stato fatto da Daveed Diggs in un video che è stato successivamente pubblicato online.

Questo è il video con l’annuncio del rinnovo di Snowpiercer per una quarta stagione.

Archie Panjabi e Chelsea Harris si sono uniti al cast di Snowpiercer 3, con Mike O’Malley che è diventato un regular della serie. Gli altri interpreti del telefilm sono Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Bean, Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Urbina, Sheila Vand, e Steven Ogg.

La serie TV è prodotta da Graeme Manson, Aubrey Nealon, Marty Adelstein e Becky Clements, Matthew O’Connor, Ben Rosenblatt e Scott Derrickson, assieme ad i produttori del film originale, ovvero Bong Joon Ho, Miky Lee, Jinnie Choi, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi. Le case di produzione che stanno dietro al progetto sono i Tomorrow Studios, e CJ Entertainment. ITV Studios si sta occupando della distribuzione internazionale.

La possibilità di realizzare molte stagioni sullo show era stata già anticipata dallo showrunner Graeme Manson, che qualche tempo fa ha dichiarato sulla serie TV: