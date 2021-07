Qualcomm apre i preordini per il suo primo telefono, ma non in Italia

Quasi bizzarro a dirsi, ma il primo telefono targato Qualcomm, realizzato grazie anche alla collaborazione con Asus, è finalmente realtà. Questo può essere ora ordinato da tutti sul sito ufficiale di Asus, anche se purtroppo – almeno per il momento – l’Italia non è fra gli stati che potranno accogliere il dispositivo fra le proprie braccia. Per ora infatti, i pre-ordini sono dedicati esclusivamente al territorio degli Stati Uniti, al Giappone, Regno Unito e Corea del Sud, con l’India che arriverà in un prossimo futuro non ancora dettagliato.

Lo smartphone Snapdragon per insider è finalmente quindi diventato realtà, ma c’è da dire che il prezzo potrebbe non fare felici tutti gli utenti, visto che per un dispositivo così potente si parla dell’enorme cifra di ben 1.499$. Come confermato, sia il telefono che le relative earbuds dedicate arriveranno nelle colorazioni Midnight Blue, opzione alquanto elegante che per il momento non può essere tuttavia modificata da parte degli utenti.

Come anticipato tempo a dietro, non si tratta di un normale smartphone dedicato all’utenza come le più note aziende del settore ci hanno abituato ad immaginare, considerando tra le altre cose (all’infuori del prezzo esorbitante) che questo non ha neanche un nome. In realtà il device è più un omaggio ai veri fan dell’azienda che vogliono sfoggiare il suo primo dispositivo mobile, altamente riconoscibile anche grazie all’enorme scritta Snapdragon posta sul retro.

Staremo quindi a vedere in seguito ai dati dei pre-ordini se l’operazione avrà successo, e se Qualcomm deciderà nuovamente di lanciarsi nel mercato della produzione di interi dispositivi in seguito a questo primo esperimento.

Vi abbiamo parlato approfonditamente del nuovo dispositivo quando questo è stato annunciato, elencandovi tutte le componenti che questo presenta e i suoi obiettivi. Trovate il nostro articolo di approfondimento al seguente link.