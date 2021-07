Qualcomm annuncia un suo costosissimo smartphone

Nonostante Qualcomm sia stata fino a oggi quasi all’infuori della produzione di dispositivi completi proprietari, quest’oggi è stato confermato uno smartphone dell’azienda che potrebbe competere con alcuni giganti del mercato, nonostante sembra quasi sia pensate per funzionare come test per le componenti che l’azienda immette giornalmente sul mercato. È forse per questo che il nuovo device prende il nome di “Phone for Snapdragon Insiders”, non abbracciando – ancora – le classiche nomenclature dei dispositivi dedicati ai consumatori.

Per partire col piede giusto, Qualcomm ha deciso saggiamente di farsi aiutare per quest’impresa, ed è così confermato che a contribuire per questo progetto c’è Asus, che ha aiutato in diversi passaggi per rendere realtà quest’idea a tratti folle. C’è da specificare che, come confermato, il dispositivo avrà un costo di 1.5000$, non particolarmente accessibile e in linea con la concorrenza, nonostante le ottime potenzialità presentate oggi.

Lo smartphone arriverà equipaggiato sotto la scocca con un SoC Qualcomm, ovviamente, ovvero lo Snapdragon 888. Per qualche motivo l’azienda non ha optato per la nuova versione 888+, e il prezzo potrebbe essere stata una causa determinante. Lo schermo con tecnologia AMOLED avrà risoluzione 2448 x 1080 e 6,78 pollici, nonché un refresh rate di 144Hz.

Parliamo di un dispositivo di tutto rispetto, che completa il suo setup con 16GB di RAM e 512 di memoria per l’archiviazione, nonché una batteria da 4.000 mAh. Per quanto concerne il comparto video e foto, troviamo una camera da 24MP per i selfie, mentre un totale di 4 sul retro: 64MP come principale, 12MP ultra-wide e una 8MP telephoto con zoom ottico di 3x, utilizzabile per registrare nello stesso momento foto e video.

Non ci resterà che scoprire quale sarà l’accoglienza per il dispositivo targato Qualcomm, che punta proprio al target degli insider, stando a quanto dichiarato circa 1,6 milioni in tutto il mondo, e che potrebbe dar vita a un’altra competitor particolarmente agguerrita nel settore degli smartphone. Non sappiamo se al momento questo telefono si fermerà infatti con l’essere un semplice test, ma potrebbe essere l’inizio di qualcosa di davvero grande.