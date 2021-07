Tesla: arriva Disney Plus e una nuova modalità autolavaggio

Tesla porta il catalogo di Disney+ sulle sue auto. Ma non solo, l'ultimo aggiornamento introduce anche una modalità autolavaggio. Ecco come funziona.

Tesla continua a puntare sull’intrattenimento a bordo. Con l’ultimo aggiornamento Disney Plus si aggiunge alla schiera di servizi on-demand usufruibili direttamente dall’abitacolo del veicolo. Oggi è possibile guardare, oltre a Disney+, anche i contenuti di Netflix, Hulu, Youtube e Twitch.

Un’ottima notizia per i passeggeri, che nelle nuove Model S e Model X dispongono di un piccolo schermo posteriore, ma anche per il conducente, che può ammazzare il tempo mentre ricarica il veicolo.

Certo, sempre che non si preferiscano altri hobby. Le nuove Model S e Model X dispongono di una console di gioco integrata con una potenza analoga a quella di una PS5. Insomma, non esiste un veicolo migliore per l’intrattenimento a bordo.

L’introduzione di Disney+ non è l’unica novità interessate contenuta nell’ultimo aggiornamento 2021.24. L’update introduce anche un’inedita modalità autolavaggio che, come avrete intuito, va attivata quando si porta a lavare l’auto, specie se si usano i sistemi automatizzati.

In quest’ultimo caso, quando parliamo di uno di quei autolavaggi a nastro trasportatore, l’auto mette automaticamente la modalità folle e impedisce l’attivazione dei freni. Inoltre vengono chiusi i finestrini, lo sportello per la ricarica e le portiere. In questo modo si mette in sicurezza la vettura, prevenendo possibili danni o incidenti.