PayPal: la “superapp” è pronta per il lancio

Come confermato dal CEO di PayPal, Dan Schulman, durante la recente earning call dell'anno, la "superapp" a cui l'azienda mira per PayPal è ormai pronta al lancio.

È noto ormai da tempo che PayPal punta ad allontanarsi prepotentemente dalla sua idea di semplice app legata al portafoglio virtuale, con quel che ne concerne per quel che riguarda transazioni e ulteriori feature aggiunte al sistema nel corso degli anni. Per far risuonare il nome del servizio in maniera ancora più forte, l’azienda ha deciso di far diventare il software una vera e propria “superapp“, che contenga altri tipi di servizi, dalla messaggistica ai negozi, uniti tutti sotto lo stesso nome.

Come confermato durante la earning call del secondo quarto di anno del 2021, sembra che i lavori siano pressoché terminati, e che il codice sia di conseguenza pronto per ospitare le nuove funzionalità in cantiere da parte dell’azienda. A specificarlo è stato proprio il CEO della compagnia, Dan Schulman, il quale non ha però fornito dettagli in merito al lancio, che sembra per fortuna all’apparenza alquanto vicino.

Sembra che PayPal voglia entrare a gamba tesa anche per quel che concerne ulteriori funzionalità riguardanti il mercato delle criptovalute, come accennato durante la riunione, con anche un redesign totale che si metterà in mezzo per fornire una ventata d’aria fresca a quello che è stato il sistema fino a oggi. Ovviamente, non si tratta di novità pensate per far riscattare l’azienda, visto che questa continua a registrare ottimi risultati, poiché la “superapp” è in realtà la chiave che vuole rendere il sistema ancora più noto e utilizzato.

Non ci resta che per il momento aspettare dichiarazioni ufficiali relative al calcio d’inizio per questa nuova iniziativa, che da un momento all’altro potrebbe palesarsi attraverso un corposo update del sistema e dell’applicazione per dispositivi mobile. Restano ancora molte incognite per quel che concerne la gestione dei vari sistemi che verranno introdotti, e speriamo di scoprire presto ulteriori dettagli sulla questione.