PayPal, pagamenti in criptovalute attivati ufficialmente: si parte dagli USA

PayPal introduce i pagamenti in criptovalute, l’annuncio ufficiale – scrive Reuters – arriverà nelle prossime ore. Per il momento la novità riguarda i clienti americani, ma l’ambizione è quella di sbloccare questa possibilità a livello mondiale.

I venditori non dovranno fare nulla: sarà possibile effettuare pagamenti in criptovalute presso qualsiasi negozio che sfrutti la rete di pagamenti di PayPal. Sono già più di 29 milioni in tutto il mondo. La conversione in valuta fiat verrà effettuata automaticamente al momento del check-out. Così, se l’acquirente ora ha la possibilità di pagare usando i suoi fondi in criptovalute – direttamente caricati sull’account PayPal -, per il punto vendita non cambia assolutamente nulla. Il pagamento verrà comunque ricevuto in dollari.

Il digital wallet di PayPal attualmente supporta alcune delle criptovalute più popolari, come Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash e Litecoin. .

Per la prima volta in assoluto usare le criptovalute diventerà un’azione immediata, come pagare usando la carta di credito o il bancomat

ha spiegato Dan Schulman, Presidente e CEO di PayPal. Negli USA la possibilità di acquistare e detenere criptovalute usando direttamente PayPal è stata abilitata dallo scorso ottobre.

PayPal non è l’unica grande azienda Fintech ad aver abbracciato il mondo delle criptovalute. Anche Mastercard e Visa si stanno attrezzando per consentire i pagamenti in Bitcoin all’interno del loro circuito di pagamenti.