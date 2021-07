Android Auto accoglie Gaia, app per i percorsi fuori strada

Come confermato ufficialmente, il supporto per Android Auto da parte di Gaia è arrivato, l'app per i percorsi fuori strada è di conseguenza finalmente disponibile.

Nonostante ci siano voluti anni, Android Auto è sempre più aperto per software di terze parti all’infuori dell’app di Google Maps proprietaria dell’azienda, la quale come sempre resta una delle migliori scelte per chi utilizza il sistema, ma non l’unica alternativa. È stato infatti confermato l’arrivo di Gaia, un’altra applicazione dedicata alla navigazione, che tuttavia si propone con un obiettivo leggermente diverso.

Gaia si specializza infatti nei percorsi fuori strada, e permette – come anche altre app – di uscire dai classici schemi, fornendo a chi sfrutta l’applicazione di navigare con sicurezza nei percorsi salvati e suggeriti dall’applicazione. Ovviamente questa, nonostante con l’update della beta v2021.6 sia arrivata su Android Auto, resta utilizzabile come sempre su qualunque smartphone, magari per chi decide di viaggiare in bici o con altri mezzi di trasporto dedicati ai percorsi alternativi.

Per installare l’applicazione è sufficiente entrare a far parte della beta del Play Store, almeno per il momento, fino a che il tutto non diventerà definitivo, e aspettare l’arrivo di un update sul proprio telefono. Come spiegato sulle pagine di Android Police, Gaia evidenzierà la posizione dell’utente e le sei strade più vicine, con altre che potranno essere selezionate dall’applicazione per telefono o ricercate. Una volta scelto il proprio itinerario, l’applicazione fornirà come di consueto tutti i dettagli per arrivare dove desiderato.

Fra gli altri dettagli troviamo il supporto alle modalità light e dark, la presenta di un assistente integrato e diversi overlay della mappa selezionabili. Proprio recentemente, Google ha allargato il programma di beta testing di Android Auto, che adesso è disponibile per molti più utenti, almeno per coloro che vogliono provare in anteprima tutte le novità e sperimentare i nuovi sistemi. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento con tutti i dettagli sull’iniziativa.