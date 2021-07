Android Auto: Google allarga il programma di beta testing

Google ha deciso di espandere il suo programma beta dedicato ad Android Auto, così da permettere ora a tutti gli utenti di farne parte e provare il sistema operativo utilizzabile sulle auto compatibili. La prova, che fino a poco tempo fa era molto ristretta, adesso è invece molto più accessibile.

Fino a qualche tempo fa il programma diceva di aver raggiunto il numero massimo di partecipanti, rendendo quasi impossibile ingressi di nuovi utenti all’interno del beta testing program. Il problema ora non si presenta più, in quanto l’accesso è stato reso pubblico. Google ha scritto sulla sua pagina di supporto:

Come beta tester, puoi aiutarci a costruire una versione migliore di Android Auto. Puoi testare come le nuove funzioni girino con specifici telefoni e veicoli nella tua parte del mondo. Quando condividi un feedback, ci aiuti a pianificare miglioramenti interessanti per le future release.